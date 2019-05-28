السعودية: المشكلة القطرية أصغر من أن تشتت الصف العربي

قال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، إن هناك دولا عربية عدة مهدت للتدخلات الإيرانية في الشأن العربي.

© AFP 2019 / LINH PHAM السعودية: هذا ما أغرى طهران... وحالة واحدة تجنب الحرب في الخليج

وأبدى المعلمي في حوار مع صحيفة "اندبندنت عربية" ثقة المملكة في توحيد الصف العربي ضد طهران في القمم الثلاث المرتقبة بعد أيام في مكة المكرمة بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان.

وقال المعلمي إن "العرب اتفقوا بإجماع كبير في مؤتمري القمة العربية الأخيرين اللذين عُقدا في الظهران في المملكة العربية السعودية وفي تونس حيث أصدروا بيانات وقرارات تُدين السلوك الإيراني في المنطقة، ويكاد يكون هناك إجماع على هذا الأمر بين الدول العربية". فلا أظنّ أن الدول العربية في مسألة التصدي للتدخلات الإيرانية مختلفة".

وأضاف: "نعم قد نختلف في بعض الأساليب والتكتيكات، ولكن مسألة التصدي الأساسية فأعتقد أن هناك إجماعا عربيا لصالح التصدي لهذا السلوك، وإن شاء الله نجد في القمة العربية المقبلة التي ستعقد في رحاب الحرم المكي الشريف ما يؤكد ذلك ويزيده عزما".

ولفت المعلمي إلى أن السعودية لها علاقات وثيقة مع كل الدول العربية من دون استثناء، وقال "شاهدتم مؤخراً زيارات خادم الحرمين الشريفين إلى تونس وزيارة سمو ولي العهد إلى الجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس وغيرها، وتشاهدون هذا التيار المتدفّق من الزعماء العرب والمسلمين الذين يأتون باستمرار إلى السعودية، لذلك نعلم الاستجابة الفورية والسريعة والواسعة النطاق لمعظم الدول العربية والإسلامية لدعوة خادم الحرمين إلى عقد القمة العربية والقمة الإسلامية في مكة المكرمة، واعتقادي أن المملكة قادرة على أن تجمع صفوف الدول العربية وكلمتهم على نطاقات مشتركة ومبادئ أساسية متفق عليها".

وهون المعلمي من "المشكلة القطرية"، وقال إنها "أصغر من أن تشتّت الصف العربي"، وتابع: "قطر موضوع صغير ويخص المملكة والدول المقاطعة لقطر، وليست هناك تدخلات كبيرة من جانب دول أُخرى، إنما هناك وساطة كويتية نحترمها ونجلها في هذا الشأن المحصور في نطاق قطر ونطاق السلوك القطري، والدول العربية الأُخرى لا تبالي به؟ يعني الدول العربي سواءً كانت تبالي أم لا تبالي إلا أنها لا تستطيع أن تؤثر في هذا الواقع، وإذا كان من تأثير فليكن في السلوك القطري حتى ينتهي السبب الأساس لهذه المقاطعة".