أحمد علي صالح يوجه كلمة لليمنيين في أول موقف سياسي له منذ سنوات

دعا القيادي اليمني البارز أحمد علي عبد الله صالح، اليمنيين إلى الحفاظ على الوحدة اليمنية والدفاع عنها، وذلك في أول موقف سياسي له منذ سنوات.

أكد نجل الرئيس اليمني الراحل، خلال كلمة له وجهها للشعب اليمني بمناسبة ذكرى 22 مايو/ أيار أن الوحدة اليمنية منجز تاريخي يستوجب الحفاظ عليه والدفاع عنه، بحسب صحيفة "عدن الغد".

وقال صالح الابن إن الوحدة ليست ملكا لفصيل سياسي بعينه أو حزب، بل ‘نها قدر الشعب اليمني أجمع، مشددا على أن الوحدة اليمنية عززت مكانة الشعب اليمني بين شعوب العالم.

© AP Photo / STR أول منصب رسمي لأحمد علي عبد الله صالح في اليمن منذ مقتل والده

وعبر صالح عن ثقته في أن يتجاوز الشعب اليمني محنته الحالية.

وكانت اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، انتخبت قيادة جديدة، بعد خمسة أعوام من الانعقاد، وعام ونصف من اغتيال الرئيس اليمني السابق والأمين العام للمؤتمر الشعبي علي عبد الله صالح.

أفاد مصدر في المؤتمر الشعبي العام في صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، بأن "أعضاء اللجنة الدائمة انتخبوا خلال اجتماعهم اليوم في صنعاء صادق أمين أبو راس رئيسا لحزب المؤتمر الشعبي العام (أكبر أحزاب اليمن) خلفا للرئيس الراحل علي عبدالله صالح الذي تزعمه منذ أن أسسه في 24 أغسطس/ أب عام 1982.

وأضاف المصدر، أن "اجتماع اللجنة الدائمة انتخب نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح نائبا لرئيس الحزب إلى جانب كل من يحيى علي الراعي وقاسم لبوزة".

وذكر أن "أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر انتخبوا غازي أحمد علي محسن الأحول في منصب الأمانة العامة للتنظيم خلفا لـ عارف الزوكا الذي اغتيل مع الرئيس السابق خلال مواجهات مع جماعة أنصار الله مطلع ديسمبر/ كانون الأول قبل الماضي.

ويقوم التحالف الذي تقوده السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، بتنفيذ عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.