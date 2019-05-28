الكلباني يرفض الفصل بين الرجال والنساء في الصلاة... و"مواقع التواصل" توجه له انتقادات شديدة

دعا الإمام السابق للحرم المكي، عادل الكلباني، إلى عدم الفصل بين الرجل والنساء في الصلاة بالستائر، ما أدى إلى هجوم شديد ضده من قبل مدوني مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الكلباني، إن فصل النساء والرجال لم يحدث في عهد النبي محمد.

الشيخ عادل الكلباني وحديثه عن لماذا يُخفي الناس أسماء زوجاتهم أو اخواتهم أو بناتهم؟#مع_الكلباني#رمضان_عندنا pic.twitter.com/2lF4ZLWvmF — SBC channel (@SBC_Channel) May 26, 2019

وأكد الكلباني في حديث له بقناة SBC السعودية أن عملية الفصل بين الرجال والنساء لم يقل الرسول بها وأنها ناتجة عن "الوسوسة".

للأسف الكلباني من بعد مادخل الاعلام تغير كثير في كل شي في كلامه في مقابلاته بدا بالخرفان وأنواع الخرفان وطبخها والحين يطالب باختلاط الرجال والنسا في الصلاه وبدون ساتر بينهم استغفرالله ياشيخ ترا الشي اذا زاد عن حده يرجع ضده اخاف بكره يقول الصلاه حريه شخصيه غير واجبه علي المسلم https://t.co/lO9MvTyBG1 — محمد العويني (@HycOOvQVjh3XX50) May 28, 2019

وأثار حديث الكلباني المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال محمد العويني: "للأسف الكلباني من بعد مادخل الاعلام تغير كثير في كل شي في كلامه في مقابلاته بدأ بالخرفان وأنواع الخرفان وطبخها والحين يطالب باختلاط الرجال والنساء في الصلاه وبدون ساتر بينهم استغفرالله ياشيخ ترا الشي اذا زاد عن حده يرجع ضده اخاف بكره يقول الصلاه حريه شخصيه غير واجبه على المسلم".

السلام عليكم ورحمة الله #الكلباني. تعليقاً على مقطعكم المنتشر بخصوص الساتر (نود أن نقول لك أن الاختلاف بالنساء فكانت نساء الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابيات يسترن ثيابهن وخمارهن ولايبدن زينتهن) وكان هذا هو الساتر ولآن لابد من وضع الستار أو الحاجز لكي لايفتن المصلي — تركي نغيمش الـزويكي (@turkynakimash) May 28, 2019

وقال تركي نغيمش: "نود أن نقول لك أن الاختلاف بالنساء فكانت نساء الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابيات يسترن ثيابهن وخمارهن ولايبدن زينتهن) وكان هذا هو الساتر ولآن لابد من وضع الستار أو الحاجز لكي لايفتن المصلي".

رأي الشيخ الكلباني بعدم وجود سواتر بين الجنسين في عهد الرسول صحيح ، لكن واقع المسلمين للأسف خاصة في بيت الله الحرام يؤيد وجود السواتر بل يتطلب الإكثار منها لما نعانيه من تعدي — صفية بغدادي (@safiyahbaghady) May 28, 2019

فيما قالت مغردة إنها تطالب بزيادة الستائر، لا منعها.

أما صاحب حساب الزنعري فقال: "ماسمعت المقطع لكن هو الكلباني وش يضره ومانوع الالم اللي يسببه له ولعقليه مثله فيما لو كان هناك ساتر بين الرجال والنساء في المساجد".