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20:31 28 مايو/ أيار 2019
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    كبل زيب لاين في جبال طرطوس في سوريا

    أطول "زيبلاين" في الجبال السورية والأكثر ارتفاعا في المنطقة... تشويق ورياضة (فيديو)

    © Sputnik . AHMAD KHADDOUR
    العالم العربي
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    أقدم الشاب السوري فواز غانم على إنجاز مشروعه الذي يجمع بين الرياضة والتشويق وهو أطول حبل "زيبلاين" والأكثر ارتفاعا في سوريا بكبل طوله 300 متر وارتفاع أكثر من 570 مترا عن سطح البحر.

    وأشار صاحب الفكرة فواز غانم في تعليقه لوكالة "سبوتنيك" إلى جمال وسحر الطبيعة في تلك المنطقة الواقعة في قرية السميحيقة بريف مدينة القدموس في طرطوس وأنها تناسب مثل هذه الأفكار. وقال:

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    "درست إمكانية تنفيذ هكذا مشروع منذ وقت كون منطقتنا مناسبة جدا لهكذا نشاطات لأن طبيعتها ساحرة وجبال مرتفعة ووديان سحيقة".

    وأضاف: "المشروع نفذته بمجهودي الشخصي البحت و 99٪ من العمل قمت به بنفسي بدون أية مساعدة، وعندي طموح أن أطور المشروع لتصبح قريتنا ومنطقتنا قبلة للسياحة لما تتمتع به من طبيعة ساحرة و مقومات سياحية".

    ولفت إلى أنه ينوي افتتاح مشاريع جديدة وممتعة قريبا.

    وختم غانم "ما أحب أن أؤكد عليه أن رياضة الانزلاق على الحبل "زيبلاين" zipline هي رياضة ممتعة جداً وآمنة كما أن المشروع الخاص بنا آمن بنسبة 1000 ٪ وحتى الآن تم تجريب أكثر من 15 نشاط من تنظيم فريق "روح سوريا" وحده ومشاركة حوالي 800 شخص بدون أية إصابة أو أخطاء و الحمد لله، كما أنه مصمم وفقا للمعايير العالمية والكبل فولاذي مجدول 12 ميليمتر يستطيع حمل 10 طن و المعدات كلها مستوردة من أفضل ماركة بالعالم".

    كبل زيب لاين في جبال طرطوس في سوريا
    © Sputnik . AHMAD KHADOUR
    كبل "زيب لاين" في جبال طرطوس في سوريا

    ولفت إلى أن هناك تجربتين قبل هذه التجربة في سوريا إلا أن مشروعه هو الأطول في سوريا والأكثر ارتفاعا وتشويقا في كل المنطقة العربية والشرق الأوسط، ومن الأكبال المميزة من نوعها على مستوى العالم".

    وكان غنام أوضح لـ "سانا سياحة ومجتمع" أن المشروع يعتمد على الربط بين جبلين يمتد بينهما وادي الشلقة العميق، لافتاً إلى أن المسافة النظرية بين الجبلين تبلغ 265 مترا ولكن طول الكبل الحقيقي 300 متر وارتفاع نقطة البداية عن سطح البحر 594 مترا أما ارتفاع نقطة النهاية فيبلغ 576 متراً في حين يبلغ قاع الوادي حوالي 460 متراً.

    وسجلت الإمارات العربية المتحدة رقما قياسيا جديدا، وذلك بإنشاء أطول خط "زيب لاين" في العالم بطول وصل 2,83 كيلومتر. فيما أشار تقرير في "سي إن إن العربية" أن ارتفاع أعلى نقطة في المشروع الإماراتي هي 400 متر عن سطح البحر.

    وافتتح في دولة الإمارات العربية وتحديدا في إماراة رأس الخيمة أطول "زيب لاين" في العالم.

    ويتميز "زيب لاين " في رأس الخيمة عن غيره في العالم، بأنه يمتد بين قمتين جبليتين على جبل جيس، على عكس ماهو متعارف بين ناطحات السحاب والأبنية الشاهقة.

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    الكلمات الدلالية:
    زيب لاين, الجبال السورية, منظمات مدنية, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
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