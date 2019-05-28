طلبا للنصيحة... البرهان في إثيوبيا

وصل الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري السوداني إلى إثيوبيا وذلك في زيارة رسمية.

نشرت صفحة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، صورا للقائه مع البرهان.

وطالب البرهان رئيس وزراء إثيوبيا، بقول نصيحته فيما يخص المخاوف الأخيرة في السودان.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، دعم إثيوبيا من خلال توفير الأفكار مع الالتزام بعدم التدخل، مضيفا أنه من المهم أن تكون عملية الانتقال شاملة.

وقام البرهان وأبي أحمد بزراعة شجرة في حديقة مكتب رئيس الوزراء.

واختتم البرهان، زيارة رسمية للإمارات بدأها الأحد 26 مايو/ أيار.

وذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية (سونا): "اختتم البرهان، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية، استغرقت يوما واحدا، أجرى خلالها مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية".