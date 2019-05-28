رئيس المخابرات العامة المصري يزور ليبيا ويلتقي حفتر

يقوم رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، بزيارة إلى ليبيا، يلتقي المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي.

ذكرت ذلك صحيفة، أخبار اليوم المصرية، اليوم الثلاثاء 28 مايو / آيار، على موقعها الرسمي.

يتبع…