الملك سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء... مرسومان جديدان و5 قرارات مهمة

ترأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء، في قصر الصفا بمكة المكرمة.

ورحب الملك سلمان في حديثه للمجلس، "بإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية والدول الإسلامية وممثليهم وجميع المشاركين في القمم الثلاث في مكة المكرمة"، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعرب مجلس الوزراء، عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف سوقاً في مدينة الموصل بالعراق، والتفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين في مدينتي كابول بأفغانستان وكويتا في باكستان، وقدم العزاء والمواساة لأسر وذوي الضحايا، ولحكومات وشعوب العراق وباكستان وأفغانستان، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً تأكيد المملكة على وقوفها إلى جانب الدول الشقيقة ضد كل صور الإرهاب والتطرف.

#عاجل_واس

قرر مجلس الوزراء تعديل المادة الرابعة من التنظيم الخاص بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية.. pic.twitter.com/JawMO5QvMw — واس (@spagov) May 28, 2019

​وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والتنمية المستدامة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال الحياة الفطرية، وأعد مرسوم ملكي بذلك.

#عاجل_واس

قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول.#واس pic.twitter.com/XNolhl5uUz — واس (@spagov) May 28, 2019

​كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

وأصدر المجلس برئاسة الملك سلمان، عدة قرارات، منها "أن يكون تنفيذ برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها من خلال تشكيل لجنة دائمة في وزارة البيئة والمياه والزراعة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، تتولى اتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف البرنامج".

#عاجل_واس

قرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية.#واس pic.twitter.com/dVrl2Yl65M — واس (@spagov) May 28, 2019

​وتقرر "تشكيل لجنة في إمارات المناطق تكون هي الجهة المشرفة، تتولى تنفيد البرنامج، وإعداد تقرير ربع سنوي عن تنفيذه البرنامج ورفعه إلى اللجنة الدائمة".

وقرر المجلس إعادة تشكيل لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 56) وتاريخ 20 / 10 / 1426هـ، كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية.