بينهم قيادي... الجيش اليمني يعلن مقتل 32 عنصرا من "أنصار الله" بمواجهات شمال الضالع

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر"، إن "مواجهات اندلعت في مناطق شخب والقفلة وباب غلق وباجة شمال وغرب مديرية قعطبة شمال الضالع أسفرت عن مقتل 32 من الحوثيين وإصابة آخرين".
وذكر أن "مقاتلات التحالف استهدفت بغارة تعزيزات للحوثيين في منطقة العود شمال مديرية قعطبة".
ووفقا للجيش، "أدت الغارة إلى تدمير منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا، ودبابة في منطقة الزبيريات".
في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، ذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله"، على "تويتر"، أن مقاتلي الجماعة أحبطوا زحفاً للجيش اليمني في جبهة حيفان جنوب تعز.
وأكد مقتل وإصابة عدد من المهاجمين خلال تصدي "أنصار الله" لمحاولة الجيش استعادة مواقع خسرها الثلاثاء.
وأشار إلى إفشال مقاتلي "أنصار الله" محاولة تسلل للجيش في جبهة عصيفرة شمال مدينة تعز، وإلحاق خسائر بقواته.
هذا وجدد طيران التحالف العربي، مساء الثلاثاء، قصف العاصمة صنعاء وضواحيها وسط اليمن.
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