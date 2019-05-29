الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين بغارات للتحالف غرب مأرب

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة عناصر من جماعة "أنصار الله" الحوثيين، بقصف جوي للتحالف العربي على محافظة مارب شمال شرقي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" بأن "مقاتلات التحالف شنت، الثلاثاء، غارات جوية على تجمعات للحوثيين غرب مديرية صرواح (غرب مار)".



وأضاف أن "الغارات أوقعت قتلى وجرحى من الحوثيين، وأعطبت عددا من الآليات التابعة لهم".

في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، ذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله"، على "تويتر"، أن مقاتلي الجماعة أحبطوا زحفاً للجيش اليمني في جبهة حيفان جنوب تعز.

وأكد مقتل وإصابة عدد من المهاجمين خلال تصدي "أنصار الله" لمحاولة الجيش استعادة مواقع خسرها الثلاثاء.

وأشار إلى إفشال مقاتلي "أنصار الله" محاولة تسلل للجيش في جبهة عصيفرة شمال مدينة تعز، وإلحاق خسائر بقواته.

هذا وجدد طيران التحالف العربي، مساء الثلاثاء، قصف العاصمة صنعاء وضواحيها وسط اليمن.