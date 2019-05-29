التحالف بقيادة السعودية في اليمن يبدأ عملية ضد أهداف للحوثيين في الضالع

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التحالف بقيادة السعودية في اليمن يبدأ عملية ضد أهداف للحوثيين في الضالع

يتبع…