بولتون: نشعر بقلق بالغ حيال استخدام قاسم سليماني لمقاتلين في العراق لمهاجمتنا

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن الهجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات في وقت سابق هذا الشهر، تمت باستخدام "ألغام بحرية من إيران بشكل شبه مؤكد".