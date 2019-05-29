في حادثة نادرة... ضابط سعودي يلغي أمرا ملكيا (صور)

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي قضية ضابط سعودي رفيع المستوى، وتفاصيل العفو عن قاتل ابنه، بعد صدور أمر ملكي يقضي بإعدامه.

وفي التفاصيل عفا اللواء خالد محمد الصادر الخمعلي العنزي عن قاتل ابنه قبيل تنفيذ حكم القصاص "الإعدام" بحقه، مستجيبا لوجاهة قادها وزير ورجال دين وشيوخ قبائل، بعد أن رفض العفو مقابل دية بلغت أكثر من 13 مليون دولار، وفقا لـ "إرم نيوز".

(وَالكاظِمينَ الغَيظَ وَالعافينَ عَنِ النّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ المُحسِنينَ)

تنازل اللواء / خالد بن محمد الصادر الخمعلي عن قاتل ابنه

عبدالله عايض القحطاني

ولوجه الله تعالى

وعوضك الله خيرا ابا ثامر…

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.#شكراً_اللواء_خالد_محمد_الصادر_الخمعلي_العنزي pic.twitter.com/X29dVVXD0U — ملتقى عنزة الرسمي (@mltqa_al3nzh) May 28, 2019

ورحب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقرار الأب التنازل عن القصاص الذي صدر فيه صك يستوجب التنفيذ، وإشادة بوالد القتيل الذي عفا دون مقابل.

#شكراً_اللواء_خالد_محمد_الصادر_الخمعلي_العنزي

تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى دون مقابل ثم شفاعة سمو وزير الحرس الوطني الامير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وعددمن شيوخ القبائل والوجهاء

اذا كانت النفوس كبارا

تعبت في مرادها الأجسام

شكراً ابا ثامر بإسم جميع ابناء الوطن🇸🇦

دمت بخير pic.twitter.com/ESuaDyWKl7 — محمد بن زيدان الهزاع (@AlhzzaMohammad) May 28, 2019

وعادة ما تنجح وجاهات يقودها أمراء ورجال دين وشيوخ قبائل في إقناع ذوي القتلى بالعفو عن القاتل الذي يواجه مصير الإعدام، سواء مقابل دية أو من دونها، فيما تنتهي حالات أخرى بتمسكهم بتنفيذ الإعدام الذي ينفذ في ساحة عامة يحضرها ذوو القتيل.

بيض الله وجهك يابو ثامر الله يعوضك خير ويكتب اجرك في هذا الشهر الفضيل.

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((والتنازل بدون اي ضغوطات ولا جاهيات ، تنازل عن قناعه شخصيه ، نسأل الله ان تكون في ميزان حسناته))

✋

#شكراً_اللواء_خالد_محمد_الصادر_الخمعلي_العنزي pic.twitter.com/K5YOfLMyok — بشر سالم الخمعلي (@Bshr_alEnzi) May 29, 2019

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تطبق قوانين الشريعة الإسلامية على أراضيها، وتصدر المحاكم السعودية أحكاما بحق المواطنين والمقيمين على حد سواء، وعند تعذر إصدار الحكم في المحاكم الشرعية، تحول القضية إلى "المحكمة الجزائية المتخصصة" في الرياض أو جدة، حيث تصدر الأحكام "تعزيرا"، أي العقوبة على جرم لا يدخل ضمن "الحدود الشرعية".