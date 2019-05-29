العراق... مقتل 14 داعشيا في عملية أمنية غربي الموصل

© Sputnik . Said Tzarnaev العراق يسلم تركيا أطفالها من "داعش"

القاهرة — سبوتنيك . وبحسب خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأربعاء، "قتل 14 إرهابياً بينهم انتحاريون وقيادات خلال اشتباك جاء بعد عملية إنزال جوي نفذته وحدة خاصة من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، استناداً لمعلومات استخبارية مؤكدة".

وأوضح البيان، "استهدفت العملية مقراً لعصابات داعش الإرهابية في قضاء الحضر جنوب غربي مدينة الموصل".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية"، ولكن تعلن السلطات بين الحين والآخر القضاء عن بقايا خلايا تابعة للتنظيم.