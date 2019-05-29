تسجيل
16:11 29 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    جامعة الدول العربية تجتمع لمناقشة موضوع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، القاهرة، مصر 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    بعد تدشين حملتهم... لماذا يريد السودانيون الخروج من الجامعة العربية

    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    مع تأزم الأوضاع الاقتصادية والسياسية وانتشار النزاعات العرقية المسلحة بشكل كبير في السنوات الأخيرة لحكم البشير، ظهر عدد من الحملات التي تطالب بتغيير الهوية وأن السودان إفريقي وليس عربيا، ومنها حملة الخروج من الجامعة العربية 2016.

    ظهرت حملة الخروج من الجامعة العربية في عام 2016 بشكل سري، تزامنا مع الاحتجاجات المتكررة إلى أن تم تدشينها، أمس الثلاثاء، بعد أقل من شهرين على رحيل البشير بتوقيعات تقارب الـ100 وفق ما ذكره المحللون، الذين توقعوا انتشار أكبر للحملة خلال الفترة المقبلة.  

     حفاظا على الوحدة

    احتجاجات السودان
    © REUTERS / STRINGER
    السودان... نشطاء يدشنون حملة للخروج من الجامعة العربية
    قال إبراهيم توتو، الناطق الرسمي باسم حملة خروج السودان من الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، إن خروج السودان من الجامعة العربية مبني على إرادة الشعب في إقامة دولة ذات سيادة وإعادة وضع السودان الرائد في القارة الافريقية والقائد الإقليمي لدول الجوار.

    وأضاف الناطق الرسمي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، "نعرف جميعا دور السودان الرائد في الدول العربية وموقفه في كل قضايا شعوب الدول العربية وعلية خروج السودان لا يعني قطع العلاقات مع الدول العربية ولا يعني محاربة الجامعة العربية، إنما حفاظا علي وحدة السودان بتنوعه القبلي والاثني".

    وأشار توتو إلى أن السودان دولة متنوعة الثقافات وجميع أهلها يعيشون في انسجام تام دون تدخل من الجامعة العربية وهناك مزيج من السحنات والاعراق المختلفة، افريقية وعربية اسلامية ومسيحية وغير دينية وهذا ما قد لا يجد قبولا لدى الجامعة العربية والتي لا تعترف بهذا التنوع.

    الخروج لا المقاطعة

    وحول الأسباب الاقتصادية للخروج، قال توتو "خروج السودان من الجامعة لا يعني مقاطعة دول الجامعة اقتصاديا أو تجاريا، بل العكس يسعى أن يتواصل مع كل الدول لرفع طاقته الاقتصادية والانتاجية، فقد عانى السودان كثير اقتصاديا وسياسيا من وجوده في الجامعة بالرغم أن أعضاء الجامعة لم يعانوا من أي مشكلة مثلا".

    وتابع "كما أن الجامعة لم تفعل شيء عندما وضعت السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية، ومازالت إلى الآن تعاني من وجودها في تلك القائمة حتى بعد رحيل البشير، ومازال الحصار الاقتصادي يطوق رقبة البلاد وثروات البلاد تنهب والشعب يموت جوعا".

    وأضاف المتحدث باسم الحملة "الخروج من الجامعة العربية هو حفاظا علي سيادة السودان ودوره الإقليمي، وفيه مصلحة للجميع داخليا وخارجيا".

    البحث عن السيادة

    الاتحاد الأفريقي
    © REUTERS / TIKSA NEGERI
    الاتحاد الأفريقي يجدد رفضه لـ"الانقلاب العسكري" في السودان
    وفي السياق، ذاته قال بكري عبد العزيز، رئيس حملة خروج السودان من الجامعة العربية، لـ"سبوتنيك"، إن الحملة ليست عدوا للدول العربية بل نبني تحالف جديد يقوم علي سيادة السودان و كرامة شعبه نطالب العالم اجمع احترام قرارنا  بالخروج لأننا نرى فيه مصلحة لنا في الداخل والخارج.

    وأشار بكري إلى أن "الكثير من السودانيين ينظرون إلى الجامعة العربية على أنها ثقافة وليست عرق، والخروج من الجامعة العربية سيحل الكثير من المشاكل الداخلية ويجعل من السودان بلد رائده في الاتحاد الأفريقي".

    أهداف على الورق

    من جانبه، قال واعد البدوي، الأمين العام للحملة، "إنها وجدت قبولا كبيرا وسندا. ومن الأشياء التي تجعلنا متمسكين بالخروج الجامعة أنها لم تجلب لنا سوي المشاكل ولم يجني السودان من وراء عضويتها اي منافع، ولم تنفذ أي من الأهداف التي أسست من أجلها مثل الإعفاء من التأشيرة أو العملة الموحدة، كما في الاتحاد الأوروبي.

    وأضاف الأمين العام للحملة "ليست هنالك عدالة في المهمات ويعامل السودانيين في الدول الخليجية بنظام الكفيل رغم تضحيات جنودنا في الجبهات لحمايتهم، فمثلا لو أراد السوداني السفر إلى مصر ينام أيام في الشارع للحصول على التأشيرة".

    وتابع البدوي "الجامعة العربية تكتل هزيل ومثل هذا لا يشرفنا، وللعلم لم نخرج لأننا أفارقة او عرب، نحن نعترف بكافة مكونات شعبنا، ولكننا سنخرج من الجامعة لمواقف الجامعة من كل ما مر به السودان".

    ويشهد السودان حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 أبريل/ نيسان الجاري، إثر حراك شعبي.

    وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي.

    وتولى قيادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

    انظر أيضا:

    السودان... مقتل امرأة وجنينها بعد إطلاق نار في اعتصام القيادة العامة
    الاتحاد الأفريقي يجدد رفضه لـ"الانقلاب العسكري" في السودان
    إضراب السودان وتأثيره سياسيا واقتصاديا... فرنسا تطالب العراق بوقف إعدام 4 مواطنين فرنسيين
    بيان جديد من تجمع المهنيين في السودان بشأن الإضراب العام
    قضاة السودان يقررون الإضراب
    حقيقة المرض "المرعب" الذي ينتشر بين المعتصمين في السودان
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السودان, جامعة الدول العربية, عمر البشير, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    برج خليفة، دبي، 2015
    أشهر مناطق التصوير في العالم بين السياح الروس
    ماي تعلن نيتها الاستقالة من منصبها
    "إلى حين إيجاد بديل"...وداعا ماي
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك