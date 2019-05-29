تسجيل
16:11 29 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    حزب العمال الكردستاني

    عملية "المخلب"... هل حصلت تركيا على موافقة الحكومة العراقية

    © AP Photo / Hussein Malla
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلنت تركيا عن إطلاق عملية عسكرية ضخمة ضد مواقع حزب "العمال الكردستاني" في منطقة هاكورك شمالي العراق، أطلقت عليها اسم "عملية المخلب" ويشرف عليها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

    وتتزامن هذه العملية مع وجود الرئيس العراقي برهم صالح في تركيا، الذي أكد لنظيره التركي أردوغان رفض العراق لأي عمل عسكري أحادي الجانب يتجاوز حدود بلاده.

    عملية المخلب

    حول أسباب هذه العملية وخلفياتها يرى الخبير الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي في حديثه لـ"سبوتنيك" أن هذه العملية تعتبر اعتداء على سيادة العراق، ويضيف: في الحقيقة العملية تأتي في إطار ما تصفه تركيا بتهديد لأمنها القومي، ولكن هذه العمليات في كثير من الأحيان تولد ضغطا كبيرا لأنها عابرة للحدود، وميدانها إما في سوريا أو العراق.

    ويتابع: هذه العملية تصنف كعدوان بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لأنها لا تخضع لضوابط العلاقات الدولية حيث لا موافقات مسبقة لها، وإن كانت تدعي أحيانا أن هناك اتفاقيات، لكنها اتفاقيات قديمة وغير ملزمة.

    فيما يعتقد الصحفي التركي فراس أوغلو، أن هذه العملية تأتي ضمن العمليات التركية ضد حزب "العمال الكردستاني"، ويكمل: هناك عدة أسباب لهذه العملية، أولها التقارب الأمني والسياسي بين العراق وتركيا، خصوصا بعد الزيارات من قبل رئيس مجلس الوزراء العراقي واللجنة الأمنية التركية إلى العراق، وآخرها زيارة الرئيس العراقي.

    ويستطرد: أعتقد أن الظروف الآن تساعد تركيا أكثر في هذا السياق، ونعلم أن التواجد الأكبر لحزب العمال الكردستاني في العراق، وكانت إيران قبل ذلك قد قامت بعملية أمنية مشتركة مع تركيا على الحدود بينهما، لذلك هذه العملية هي استمرار للاستراتيجية التي تتبعها تركيا، وهي أن تهاجم الإرهابيين في أراضيهم وأماكن تواجدهم، وليس انتظارهم ليأتوا إلى تركيا.

    انتهاك سيادة العراق

    يعتبر الدكتور الشريفي أن العملية هي اعتداء على سيادة العراق، ويقول: في الحقيقة هي انتهاك لسياسة العراق، لأن الوجود التركي لا يقتصر على عمليات مطاردة، وإنما وجود عسكري ثابت بقواعد ثابتة، وهي بالحقيقة يجب أن يكون هناك معايير، منها أن يكون هناك اتفاقيات وتنسيق مع الحكومة العراقية وهذا الأمر غير موجود، فلا توجد اتفاقيات حول التواجد الثابت التركي في العراق، وكذلك لا يوجد تنسيق مع الحكومة العراقية.

    مقاتلات تركية
    © AFP 2019 / WOLFGANG KUMM
    مقاتلات تركية تقصف معسكرات لـ"حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق

    فيما حمل الصحفي التركي سبب وجود الجيش التركي في العراق إلى ضعف الجيش العراقي، وأن لا اعتداء على أراضي العراق، ويبين: هناك تنسيق بين العراق وتركيا، والجيش العراقي لا يستطيع أن يفرض سيطرته في الأماكن الشمالية، وهذه النقطة ضعيفة تجاه العراق، لذلك تركيا أصرت على التواجد التركي في شمال العراق، حتى يستعيد الجيش العراقي كامل عافيته.

    الرد العراقي

    وعلى الرغم من الاعتراض العراقي على العملية يرى الكاتب أن هذا الاعتراض غير كافي، ويقول: الرد العراقي ضعيف، حيث أن تصريحات قائد العام للقوات ورئيس مجلس الوزراء في وقت الدخول التركي إلى معسكر بعشيقة، ارتقت إلى مستوى التهديد، لكنها لم تصل إلى مستوى الإجراءات، فضلا عن أن الصمت الحالي لا يخلو من بعد إيديولوجي على اعتبار أن هناك نوع من المتبنيات الفكرية التي تدعمها تركيا تتقارب مع الحكومة الحالية، وبالتالي هناك صمت أو نوع من التعاون الضمني وهو بالحقيقة غير مشروع.

    ويتابع: الحكومة تظهر معارضتها للعمليات التركية، لكنها لا تتخذ أية إجراءات، والصمت على وجود قوات تركية وإنشاء معسكرات، لم تتم بموجب اتفاقية ما يعني أن هناك تنسيق ضمني أو سري.

    فيما يقول أوغلو أن التنسيق بين الحكومتين العراقية والتركية موجود، ويكمل: هذه التصريحات دبلوماسية للداخل العراقي، لكن هناك تنسيق أمني بين الطرفين، وربما هناك بعض الأمور السرية جدا، مثلا كمتابعة قيادات خطيرة وإلقاء القبض عليهم أو تصفيتهم دون الإعلام بوقت مسبق، وربما يكون الإعلام في لحظة تنفيذ العملية، حتى لا يكون هناك تسريب، ونحن نذكر في الفترة الماضية قائد الأركان العراقي زار تركيا في هذا السياق. 

    الكلمات الدلالية:
    أخبار كردستان العراق, حزب العمال الكردستاني, أخبار كردستان, أخبار إيران, أخبار العراق, أخبار تركيا, إقليم كردستان, كردستان العراق, إيران, تركيا, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    برج خليفة، دبي، 2015
    أشهر مناطق التصوير في العالم بين السياح الروس
    ماي تعلن نيتها الاستقالة من منصبها
    "إلى حين إيجاد بديل"...وداعا ماي
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك