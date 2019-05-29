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16:11 29 مايو/ أيار 2019
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    برج خليفة في دبي

    السعودية ترد على هند القاسمي وتكشف ما حدث مع صديقتها الأمريكية

    © AFP 2019 / Giuseppe Cacace
    العالم العربي
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    علقت السفارة السعودية في الإمارات، على ما نشرته الشيخة هند القاسمي، رئيسة ومؤسس "نادي الإمارات" الدولي للأعمال والمهن الحرة، حول محاولة صديقتها الأمريكية الحصول على تأشيرة زيارة إلى المملكة.

    أصدرت السفارة بيانا اليوم الأربعاء، ردت فيه على تغريدات القاسمي التي قالت فيها: "تخيلوا.. صديقتي الأمريكية تفرفر من قنصلية السعودية إلى السفارة من الصباح ويقولون لها تعالي غدا.. طيب إنتوا فاتحين ليش ننتظر؟ ثم عذرهم ما في سيدة تتعاملين معاها بس رجال! ظنكم الأمريكية لو رجل أو سيدة تختم على الورقة؟! أنا أرفض الواسطات والأساليب الملتويه — هنالك نظام- ليش ما يطبق؟"

    ​وقالت السفارة في بيانها: "الشيخة هند بنت فيصل القاسمي الموقرة، تحية طيبة ودعواتنا بعمرة مقبولة لكم ولجميع المعتمرين في هذا الشهر الكريم، بخصوص تغريداتكم المتضمنة تذمركم من التعامل مع صديقتكم الأمريكية التي تقدمت للحصول على تأشيرة زيارة للمملكة، وما ذكرتهم أنها واجهته، فمما يسوء السفارة في أبوظبي وجميع ممثليها في المملكة في الخارج، أن يستاء أي مراجع لها من الخدمات المقدمة.."

    ​وأضاف البيان: "ولكننا بعد مراجعة الأقسام كافة، وتسجيلات الكاميرات، نفيد بما يلي: 1 —السيدة الأمريكية راجعت السفارة للمرة الأولى يوم الثلاثاء 28 مايو في التاسعة صباحا قبل بدء الدوام الرسمي وطلب منها العودة إن رغبت في وقت الدوام.. 2- عادت في الساعة العاشرة وخمس دقائق واستقبلها الموظف المختص واستلم جوازها وغادرت السفارة في الساعة 11ص، عادت السيدة في الساعة 2:50 ظهرا وغادرت السفارة الساعة 3:10 بعد عشرين دقيقة، ممهورا بالتأشيرة، وهو ما يحدث مع جميع طلبات التأشيرات المقدمة للسفارة التي يتم إنجازها في ذات اليوم طالما كانت مستوفية الشروط.."

    ​وتابعت السفارة السعودية في بيانها: "3- فيما يتعلق بمنع دخولها بسبب عدم وجود سيدة، فهذا غير صحيح والقسم القنصلي يستقبل الجميع، سادة وسيدات، في الوقت المخصص للمراجعين وأي زيارة للقسم تبين ذلك بوضوح".

    وأكدت السفارة بيانها على أنه "ومع تقبلنا للنقد الهادف إلا أننا نتمنى أن يكون مبنيا على معلومات صحيحة".

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