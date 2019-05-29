"تعهد بمقاومة الأوامر العسكرية"... المجلس العسكري السوداني يواجه مطلوبا للإعدام

أعلن ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية، رفضه مغادرة الخرطوم وتعهد "بمقاومة الأوامر العسكرية"، حسب "سودان تربيون".

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH في حدث نادر... السودان بلا صحف

ووصل عرمان إلى الخرطوم منذ أيام، رغم صدور حكم إعدام ضده في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

ولم يحصل عرمان على إذن لدخول الخرطوم من المجلس العسكري في السودان.

ورفض المجلس العسكري في السودان إسقاط حكم الإعدام بحق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، مالك عقار ونائبه ياسر عرمان.

وقالت مصادر لـ"سودان تربيون" إن المجلس العسكري متردد وقياداته بشأن إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق مالك عقار ونائبه ياسر عرمان.

وأعلنت الحركة الشهر الماضي "إرسال وفد يقوده ياسر عرمان وأمين عام الحركة إسماعيل جلاب إلى الخرطوم في غضون عشرة أيام وأرسلت بالفعل وفد مقدمة يقوده مبارك اردول و7 آخرين لترتيب أمر عودة القيادات".

وأفادت مصادر موثوقة أن قيادة المجلس العسكري تلقت اتصالات من قيادات إقليمية تحثها على إسقاط عقوبة الإعدام الصادرة ضد قادة الحركة وأن عودة عرمان للخرطوم من شأنها تعزيز المساعي الرامية إلى إحلال السلام في السودان خلال الفترة الانتقالية.

وكانت محكمة سودانية بمدنية سنجة أصدرت في مارس/ آذار 2014، حكما غيابيا بالإعدام شنقا على مالك عقار وياسر عرمان، على خلفية الأحداث التي شهدتها ولاية النيل الأزرق في سبتمبر 2011.