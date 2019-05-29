وزير صحة يسعف مصابا بحادث دراجة نارية

قام أحد وزراء الصحة بالنزول من سيارته لتقديم العلاج لأحد المصابين.

تعرض مواطن للإصابة في حادث اصطدام بدراجته في منطقة عبدون في العاصمة عمان.

وفي نفس توقيت الحادث، كان وزير الصحة الأردني، سعد جابر يمر بسيارته، فتوقف من أجل إسعاف المصاب.