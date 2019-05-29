كاتب: الأردن قد يحضر مؤتمر المنامة بشأن "صفقة القرن"

عمان — سبوتنيك. واستعرض، اليوم الأربعاء، العلاقة الأردنية الروسية، التي وصفها بالجيدة والمتطورة وأنها تتطور أكثر، وأضاف بأن روسيا ستقاطع المنامة والأردن، الذي قد لا يقاطع مؤتمر المنامة والأرجح أن الأردن لن يقاطع المنامة، معتبرا أن الأردن ليس بصدد الاشتباك مع أهم حلفاء له على الساحة الإقليمية والدولية.

وقال الرنتاوي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" بأنه يعتقد أن الأردن مرتاح للمقاربة الروسية، وذلك في معرض التعليق على الموقف الروسي الرافض للورشة الاقتصادية في المنامة.

© AP Photo / Nasser Nasser منظمة التحرير الفلسطينية: الهدف من ورشة البحرين هو البدء بتنفيذ صفقة القرن

واعتبر بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، أن الإعداد للورشة الاقتصادية "الازدهار من أجل السلام" في العاصمة البحرينية المنامة، هو محاولة من الولايات المتحدة لفرض رؤية بديلة للتسوية في الشرق الأوسط.

ويقول الرنتاوي: "العلاقة الأردنية الروسية علاقة جيدة ومتطورة وتتطور أكثر وأكثر، وهنالك تفاهمات كثيرة بين عمان وموسكو في هذا المجال، مشيرا إلى أن روسيا لاعب مهم في سوريا لكنها ليست كذلك في الموضوع الفلسطيني الإسرائيلي.

ويضيف "روسيا ستقاطع المنامة، والأردن قد لا يقاطع المنامة، والأرجح أن الأردن لن يقاطع المنامة" مقابل العلاقة الأردنية الأمريكية.

ويتطرق الرنتاوي للعلاقة الروسية الأردنية قائلا: "الأردن ينظر إلى روسيا بوصفها دولة تربطه فيها مساحة واسعة من المواقف المشتركة وبالذات في القضية الفلسطينية، وهنالك مساحة كبيرة للالتقاء حول مفهوم حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران، وحل مشكلة اللاجئين، والحلول التفاوضية وليس الإجراءات أحادية الجانب سواء من إسرائيل أو واشنطن، وهذه كلها عناصر التقاء كبيرة بين الجانبين الأردني والروسي".

ويشير الرنتاوي إلى أن "موقف الأردن من الحل النهائي للقضية الفلسطينية واضح تماما، ولا يوجد أي مؤشر على تبدل أو تغير أو تراجع في الموقف الأردني من حل القضية الفلسطينية، بمعنى أن الحل سياسي بامتياز".

وأعلنت واشنطن والمنامة، الأسبوع الماضي، أن الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن"، سيطلق الشهر المقبل.

وجاء في بيان مشترك، أن البحرين ستستضيف، بالشراكة مع الولايات المتحدة، ورشة عمل للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، بمشاركة مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، وذلك في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يونيو المقبل.

وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، يوم الأحد الماضي، رفضها المشاركة في الورشة الاقتصادية التي ستعقد في البحرين برعاية أمريكية.