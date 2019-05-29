جاويش أوغلو يصل إلى بغداد ويلتقي نظيره العراقي

استقبل وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، وبحث معه العلاقات الثنائـية بين بغداد وأنقرة، وسبل استمرار التعاون الثنائي، والتنسيق بين الجانبين.

نقل موقع وزارة الخارجية العراقية، تأكيد الوزير حِرص بغداد على تطوير، ودفع تلك العلاقات إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشترَكة.

كما بحثا القضايا الإقليميّة، والدولـية التي تحظى باهتمام البلدين، وأهمية تضافر الجهود باتجاه التهدئة في المنطقة، ودعم مسارات السلام في هذا الظرف الحساس.

استقبل وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم @maalhakim نظيره التركيَّ مولود جاويش أوغلو، وبحث الجانبان العلاقات الثنائـيَّة بين بغداد وأنقرة، وسُبُل استمرار التعاون الثنائيِّ، والتنسيق بين الجانبين.https://t.co/mNcLfy5axK pic.twitter.com/4qZfOb1bNL — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) May 29, 2019

يذكر أن أوغلو زار بغداد الشهر الماضي، وأشار إلى أن الرئيس أردوغان سيزور العراق أواخر العام، للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى، في نسخته الرابعة.