السعودية: ندعم قرارات المجلس العسكري السوداني... وحقوق الشعب الفلسطيني قضيتنا الأولى

وأضاف إبراهيم العساف: "نقف قلبا وقالبا مع كل الجهود المخلصة لإيجاد حل سياسي في سوريا".
وقال وزير الخارجية السعودي "القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه قضيتنا الأولى".
#عاجل | وزير الخارجية العساف: القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه قضيتنا الأولى. #الإخبارية pic.twitter.com/LwRsHArZCs— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 29, 2019
وأضاف العساف: عالمنا الإسلامي يمر بمتغيرات وتحديات بالغة الدقة والخطورة.
وتابع الوزير: "متمسكون بمحاربة الإرهاب ووقف مصادر تمويله".
وقال العساف: "نؤكد على أن الاعتداءات التي وقعت لسفن في مياه الإمارات اعتداءات جبانة ويجب مواجهتها".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)