توجيهات جديدة من خليفة بن زايد للإماراتيين

أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمجموعة من التوجيهات الجديدة للشعب الإماراتي.

وقد أمر ولي عهد أبو ظبي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الخميس، بصرف الدفعة الأولى لعام 2019 من قروض وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية، شملت 2000 قرض، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.4 مليارات درهم. وذلك بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

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وجاء اعتماد هذه الدفعة من القروض والمنافع السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، انطلاقاً من حرص القيادة على ضمان الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية بالمجتمع.

كما جاءت هذه الحزمة الإسكانية، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21"، لمضاعفة منح القروض، حيث تم، في عام 2018، صرف 12 ألفاً و100 قرض سكني من خلال خطة توزيع دفعات القروض الإسكانية، كما تم إنجاز طلبات القروض، من السنوات الماضية، التي استوفت الشروط.