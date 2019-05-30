عبوة ناسفة تستهدف قسم البحث الجنائي التابع لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة

أفاد مصدر أمني في مدينة درنة الليبية، اليوم الخميس، استهداف قسم البحث الجنائي ومكافحة المخدرات التابع لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بمدينة درنة شرقي البلاد، اليوم الخميس بعبوة ناسفة .