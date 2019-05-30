قتل مواطنة وأصاب جنديا آخر... عسكري سوداني "سكران" يطلق الأعيرة النارية عشوائيا

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان مقتل مواطنة تدعى ميادة جون، بعد إصابتها بأعيرة نارية في الرأس.

وقال المجلس في بيان له إن فردا من "لواء الدفاع والخدمات كان في حالة سكر"، قام بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي فأصاب المواطنة ميادة جون في رأسها مما أدى لوفاتها في الحال.

وتابع المجلس في بيانه بشأن الحادث، إن أحد المواطنين أصيب في "رجله" بالإضافة إلى جندي آخر.

وقبض على العسكري الجاني، وأكدت القوات المسلحة أن الحادث فردي ومعزول وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه.

ويشهد السودان حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 أبريل/ نيسان الجاري، إثر حراك شعبي. وقد تولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي. وتولى قيادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.