ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الياباني

تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه جرى خلال الاتصال بحث التعاون الثنائي بين البلدين.

#عاجل_واس

سمو #ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء الياباني، جرى خلاله بحث التعاون الثنائي بين البلدين واستعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.https://t.co/ScqlJgPhtA#واس pic.twitter.com/MnTLOkufDr — واس (@spagov) May 30, 2019

​يشار إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، بعثا برقية تهنئة لإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، في بداية مايو/ أيار الجاري، بمناسبة اعتلائه العرش.

وأشاد الملك بتميز العلاقات "التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".