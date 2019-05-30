ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الياباني

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه جرى خلال الاتصال بحث التعاون الثنائي بين البلدين.
#عاجل_واس— واس (@spagov) May 30, 2019
سمو #ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء الياباني، جرى خلاله بحث التعاون الثنائي بين البلدين واستعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.https://t.co/ScqlJgPhtA#واس pic.twitter.com/MnTLOkufDr
يشار إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، بعثا برقية تهنئة لإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، في بداية مايو/ أيار الجاري، بمناسبة اعتلائه العرش.
وأشاد الملك بتميز العلاقات "التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".
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