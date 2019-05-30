القوات العراقية تحرر "مختطفة" وتقتل خاطفيها "الدواعش" في غرب البلاد

تمكنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الخميس 30 مايو/أيار، من تحرير مختطفة إيزيدية من أحد أوكار تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة الأنبار، التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قوة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تمكنت من تحرير مختطفة إيزيدية كانت محتجزة في أحد الأوكار التابعة لـ"داعش" في صحراء الأنبار، غربي البلاد.

© AP Photo / Denis Farrell الإعدام لإرهابي قتل جنودا عراقيين وأغتصب امرأة إيزيدية

وأوضحت الخلية أن الأوكار كانت القوات الأمنية قد داهمتها سابقا وقتلت 7 إرهابيين كانوا بداخلها.

ونوهت خلية الإعلام الأمني العراقي، بأن العملية تمت بعد ورود معلومات دقيقة من قبل مصادر مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية، قد أعلنت، الأربعاء 15 مايو الجاري، قتل 9 من عناصر "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وتدمير أنفاق ومقر قيادة تابعة للتنظيم بعملية إنزال للقوات العراقية في وادي حوران بالأنبار غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، في بيان: "عملية نوعية لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد مباشر من طيران الجيش والتحالف الدولي، نفذت قيادة العمليات الخاصة الأولى عمليات إنزال جوي وتعقب لفلول عصابات "داعش" الإرهابي في صحراء وادي حوران".

وأضاف البيان أن العملية "أسفرت عن قتل 9 من إرهابيي "داعش" وتدمير مقر قيادة ومخابئ أسلحة وعبوات ناسفة وأنفاق للتنقل والتخفي ولا زالت العمليات مستمرة".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا وبعض الدول) في ديسمبر/ كانون الأول 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة خلافته المزعومة.