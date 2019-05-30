تسلمها الملك سلمان في قصر الصفا... ما تفاصيل وثيقة مكة

وصدرت وثيقة مكة المكرمة عن المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي، حسبما ذكرت صحيفة اليوم السعودية.

واستقبل الملك سلمان كبار علماء العالم الإسلامي المشاركين في أعمال المؤتمر.

#وثيقه_مكه_المكرمه

في مكة وفي جوار بيت الله الحرام أطهر بقاع الأرض وبحضور ١٣٩ دولة و ١٢٠٠ عالم إسلامي احتضنتهم المملكة العربية السعودية صدرت وثيقة مكة المكرمة نسأل الله سبحانه أن يحفظ هذه البلاد الطاهرة وقائدها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار وسائر بلاد المسلمين. pic.twitter.com/evvD1sawV1 — ‏‏‏‏‏‏ إبراهيم أحمد سعد (@ebrahem_1000) May 30, 2019

وقال الملك سلمان، نحن أمة وسط فلا تشدد ولا غلو، موجها حديثه للعلماء.

وقال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد عبد الكريم العيسى، إن وثيقة مكة هي "استظهار على أن علماء الأمة هم بفضل الله على قلب واحد وأنهم في القضايا العامة على جادة واحدة، وأن تنوع مدارسهم في إطار ثابتهم الإسلامي الراسخ إنما يضاف إلى ثرائهم العلمي والفكري المحسوب على مظاهر السعة واليسر في دين الإسلام، وأن ملاذهم هو بالله جل وعلا ثم بمقدسهم المكاني، فمن هذه الديار المباركة شع نور الرسالة وأضاء العالمين، وهي الحاضن والداعم للإسلام والمسلمين، بل وللإنسانية جمعاء، فرحمة الله وسعت كل شيء".

وعقد المؤتمر في مكة، حيث حضرته وفود من 137 دولة.