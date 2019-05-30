بشرى لراكبي السيارات في السعودية

ورفعت دول الإمارات وقطر وعمان برفع أسعار البنزين فيها، حيث رفعته الدوحة بمقدار 11 % مقارنة بشهر مارس/آذار الماضي، حسب صحيفة "سبق" الإلكترونية.
ولم تعلن السعودية والبحرين والكويت أي تغيير في أسعار الوقود.
بدأتها #الإمارات ولحقتها دول الخليج..— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) May 27, 2019
المراجعة الدورية لـ #أسعار_الوقود في دول الخليج في “مايو”.. #السعودية لم تعلن عن تغيير. https://t.co/BURBcrHW8F pic.twitter.com/4f6hkZv19C
وبدأت دول الخليج في وضع آلية جديدة لتعديل أسعار الوقود بشكل دوري، لمواكبة الأسعار عالميا ارتفاعا وانخفاضا، حيث حررت الإمارات سعر الوقود في 2015.
وتعمل الإمارات وقطر وعمان على مراجعة أسعارها بشكل شهري، أما السعودبة فتفعل ذلك كل 3 أشهر.
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