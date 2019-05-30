التحالف العربي يعلن تنفيذ عملية نوعية في صنعاء

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت قناة "العربية" عن التحالف، قوله، اليوم الخميس 30 مايو / أيار: "إن قصف المواقع العسكرية المشروعة في صنعاء يهدف لتحييد أعمال الحوثي العدائية".
وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين خلال عملية الاستهداف في صنعاء.
من جهة أخرى، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف شن 4 غارات على معسكر اللواء 62 حرس جمهوري المتمركز في منطقة فريجة بمديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء.
وأضاف: "الغارات استهدفت منشآت تابعة للمعسكر، أدت إلى حدوث انفجارات".
ويتبع معسكر فريجة وحدات الحرس الجمهوري (نخبة الجيش اليمني)، ويعد أحد أكبر ألويته.
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