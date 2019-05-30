الأرصاد الجوية المصرية توضح "موقف" الموجة الحارة من إجازة عيد الفطر

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في مصر خلال إجازة عيد الفطر.

ولفت عبد العال خلال بيان صحفي، إلى أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال أيام عيد الفطر، في الفترة من الاثنين 3 يونيو/ حزيران حتى الخميس 6 من نفس الشهر، حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، ليسود طقس معتدل على كل المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ويكون حارا على محافظات الوجه البحري والقاهرة حتى مدن ومحافظات القناة شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ويكون لطيفا ليلا على كافة الأنحاء، بحسب تقارير محلية.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh هل تشهد مصر موجة حر شديدة مرة أخرى... رئيس الأرصاد يجيب

وأضاف أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستتكاثر على معظم الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الغربية للبلاد، وخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، بينما تنشط الرياح معتدلة أحيانا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

وأضاف "وبصفة عامة الأجواء تسمح للخروج للمتنزهات والحدائق العامة والاستمتاع بها وبجميع الشواطئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مسطح نهر النيل، والنصيحة القيادة بهدوء على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية، وتابع، أما فيما عدا ذلك فمستوى الرؤية يسمح بحركة السفر على كل الطرق بكل أمان على مدار اليوم".

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة على السواحل الشمالية من 29 إلى 31 درجة، والوجه البحري والقاهرة من 35 إلى 36 درجة، شمالي الصعيد من 38 إلى 40 درجة، وجنوبي الصـعيد من 44 إلى 45 درجة، وجنوبي سيناء من 35 إلى 36 درجة.

وشهدت مصر موجة حارة خلال الأسابيع الماضية، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.