قبيل قمتي مكة… زعيم الحوثيين: القمم والمناسبات أشبه بعمليات تجميل

قال عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن الإدانات الشكلية التي تعودنا عليها في القمم والمناسبات هي أشبه بعمليات تجميل ولا ترقى إلى مستوى الموقف الداعم.

وتابع عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمة متلفزة، على قناة "المسيرة"، مساء اليوم، الخميس، أن "مسار التواطؤ مع العدو الإسرائيلي برز مؤخرا، وتطور إلى التحالف مع العدو ضد المقاومة".

#المسيرة_عاجل | #السيد_عبدالملك_بدرالدين_الحوثي: إن لم تمثل #إسرائيل خطرا وتهديدا على الأمة فأي تهديد بعد ذلك؟ — المسيرة — عاجل (@MasirahTV) May 30, 2019

وقال الحوثي في كلمته المتلفزة:

لولا المقاومة الفلسطينية واللبنانية لكان واقع المنطقة مختلفا إلى حد كبير، ولكان نفوذ العدو الإسرائيلي على نحو خطير عما هو عليه اليوم.

وأضاف الحوثي:

إن لم تمثل إسرائيل خطرا وتهديدا على الأمة فأي تهديد بعد ذلك؟

#المسيرة_عاجل | #السيد_عبدالملك_بدرالدين_الحوثي: لولا المقاومة الفلسطينية واللبنانية لكان واقع المنطقة مختلفا إلى حد كبير ولكان نفوذ العدو الإسرائيلي على نحو خطير عما هو عليه اليوم — المسيرة — عاجل (@MasirahTV) May 30, 2019

وأوضح الحوثي أن اتجاه المقاومة هو الاتجاه الذي استمر بفاعلية في التصدي "للخطر الإسرائيلي"، وبأن خيار المقاومة حظي بدعم من دول محدودة كإيران وسوريا ودعمًا بسيطًا من دول هنا وهناك.

وشدد زعيم "أنصار الله" على أن "فلسطين جزءٌ منا كأمة مسلمة وأمرٌ يعنينا كمسلمين"، وبأن:

مجمل واقع الأمة منذ نشوء الكيان الإسرائيلي واغتصابه لأرض فلسطين كان مقسمًا ومتباينًا تجاه القضية.

#المسيرة_عاجل | #السيد_عبدالملك_بدرالدين_الحوثي: مسار التواطؤ مع العدو الإسرائيلي برز مؤخرا وتطور إلى التحالف مع العدو ضد المقاومة — المسيرة — عاجل (@MasirahTV) May 30, 2019

وأكد عبد الملك بدر الدين الحوثي:

نشهد اليوم 3 مسارات؛ مسار مقاوم، ومسار خذلان، ومسار تواطؤ تنامى إلى مستوى التحالف والتعاون مع العدو.