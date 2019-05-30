بالفيديو... الملك سلمان يستقبل قادة الدول الخليجية والعربية في قصر الصفا في مكة

وتستضيف مكة المكرمة القمة الإسلامية في دورتها العادية يوم الجمعة 31 مايو/ أيار، بينما دعا الملك سلمان لقمتين (عربية وخليجية)، يوم الخميس 30 مايو، لبحث التطورات، التي تشهدها المنطقة.
#فيديو | #الملك_سلمان يصل إلى قصر الصفا لاستقبال قادة الدول الخليجية والعربية pic.twitter.com/q2oEHq2XHm— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 30, 2019
صورة من #مكة_المكرمة | خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان في استقبال قادة دول مجلس التعاون الخليجي بقصر الصفا#القمة_الخليجية_العربيةhttps://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/aoFvYsv7wB— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) May 30, 2019
بث مباشر لأحداث #القمة_الخليجية_العربية#قمم_مكة #القمة_الخليجية_العربيةhttps://t.co/QnWtznKM3D— مجلة الرَّجل (@ArrajolM) May 30, 2019
واستقبل الملك سلمان ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصفا.
🎥 #فيديو | خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك #البحرين في قصر الصفا#القمة_الخليجية_العربية #عكاظ https://t.co/W7w9f7O5oV pic.twitter.com/r50AJH1Evu— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) May 30, 2019
كما استقبل ممثل سلطنة عمان، وأمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
#فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل ممثل سلطنة #عمان في قصر الصفا#القمة_الخليجية_العربية #قمم_مكة pic.twitter.com/1oFEV6Ix8V— مجلة الرَّجل (@ArrajolM) May 30, 2019
🎥 #فيديو | خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في استقبال أمير #الكويت في قصر الصفا#عكاظ #القمة_الخليجية_العربيةhttps://t.co/W7w9f7O5oV pic.twitter.com/rL4qbpgMbQ— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) May 30, 2019
ودعا الملك سلمان في 19 مايو/ أيار قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو/ أيار، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.
ويأتي عقد القمتين بالتزامن مع انعقاد القمة الإسلامية، المقررة في 31 مايو/ أيار، في مكة أيضا.
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