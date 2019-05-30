حديث جانبي... كيف استقبل الملك سلمان رئيس وزراء قطر في قصر الصفا (فيديو)

ودار بين الملك سلمان ورئيس وزراء قطر حديثا جانبيا سريعا، قبل أن يتجه الأخير إلى القاعة التي أقيمت بها القمة.
فيديو من #مكة_المكرمة | #خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل رئيس وزراء قطر في قصر الصفا#القمة_الخليجية_العربيةhttps://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/TALJpkIwxA— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) May 30, 2019
معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يشارك أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة الطارئة للمجلس الأعلى، التي عقدت بقصر "الصفا" بمكة المكرمة، بحضور أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لمعاليه. pic.twitter.com/wTbmKpuZtO— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 30, 2019
وانطلقت منذ قليل قمة مجلس التعاون الخليجي بعد وصول قادة الدول إلى قصر الصفا بمدينة مكة المكرمة.
برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين..— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) May 30, 2019
بدء أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطارئة.#القمة_الخليجية_العربية #قمم_مكة#GCCArabsummithttps://t.co/y0ushs0VrT pic.twitter.com/3Z1oDxzdqh
وتشارك قطر للمرة الأولى على مستوى عال في اجتماعات تستضيفها السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية، يوم 5 يونيو/ حزيران 2017، حينما أعلنت المملكة والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ووقف الحركة البرية والجوية والبحرية معها، متهمة إياها بدعم الإرهاب والانحراف عن المحيط الخليجي، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.
ومن المتوقع أن تركز قمم مكة الـ3 على مناقشة قضيتي إيران، خاصة بعد الهجمات الأخيرة على محطتي ضخ النفط في السعودية و4 سفن شحن قرب مياه الإمارات، وتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا سيما في ظل خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)