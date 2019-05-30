حديث جانبي... كيف استقبل الملك سلمان رئيس وزراء قطر في قصر الصفا (فيديو)

استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس وزراء دولة قطر، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، في قصر الصفا بمكة المكرمة، قبل انطلاق أعمال القمة الخليجية الطارئة التي دعت إليها السعودية.

ودار بين الملك سلمان ورئيس وزراء قطر حديثا جانبيا سريعا، قبل أن يتجه الأخير إلى القاعة التي أقيمت بها القمة.

معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يشارك أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة الطارئة للمجلس الأعلى، التي عقدت بقصر "الصفا" بمكة المكرمة، بحضور أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لمعاليه. pic.twitter.com/wTbmKpuZtO — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 30, 2019

وانطلقت منذ قليل قمة مجلس التعاون الخليجي بعد وصول قادة الدول إلى قصر الصفا بمدينة مكة المكرمة.

وتشارك قطر للمرة الأولى على مستوى عال في اجتماعات تستضيفها السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية، يوم 5 يونيو/ حزيران 2017، حينما أعلنت المملكة والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ووقف الحركة البرية والجوية والبحرية معها، متهمة إياها بدعم الإرهاب والانحراف عن المحيط الخليجي، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

ومن المتوقع أن تركز قمم مكة الـ3 على مناقشة قضيتي إيران، خاصة بعد الهجمات الأخيرة على محطتي ضخ النفط في السعودية و4 سفن شحن قرب مياه الإمارات، وتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا سيما في ظل خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن".