المجلس العسكري الانتقالي السوداني: ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار

واتهم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، المحتجين بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع. وذلك بحسب وكالة "رويترز".
#عاجل— قناة الحرة (@alhurranews) May 30, 2019
المجلس العسكري في السودان: "ميدان الاعتصام أصبح وكرا للجريمة وغير آمن على الثوار أنفسهم ومهددا للأمن القومي.. وسنعمل على بالتنسيق مع القوات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الأحداث والتفلتات" pic.twitter.com/KOsSBVCMIc
وقال متحدث عسكري في بيان بثته قنوات تلفزيونية، منها التلفزيون الرسمي، إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العناصر المنفلتة في موقع الاعتصام.
المجلس العسكري: ميدان الاعتصام أصبح خطراً على السودان والثوار pic.twitter.com/W9VRUdYCz0— الحدث (@AlHadath) May 30, 2019
وبحسب قناة "الحرة"، أوضح المجلس العسكري في السودان أن ميدان الاعتصام أصبح وكرا للجريمة، وغير آمن على الثوار أنفسهم ومهددا للأمن القومي. وتابع المجلس العسكري:
سنعمل على بالتنسيق مع القوات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الأحداث والتفلتات.
وكان اضراب عام قد انطلق في السودان، يوم الثلاثاء 28 مايو/حزيران، استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، احتجاجا على عدم إيفاء المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين، وتحوله إلى قيادة سياسية، وسط تحذيرات من قادته.
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