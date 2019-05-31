المجلس العسكري الانتقالي السوداني: ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء أمس الخميس، إن "ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار".

واتهم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، المحتجين بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

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المجلس العسكري في السودان: "ميدان الاعتصام أصبح وكرا للجريمة وغير آمن على الثوار أنفسهم ومهددا للأمن القومي.. وسنعمل على بالتنسيق مع القوات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الأحداث والتفلتات" pic.twitter.com/KOsSBVCMIc — قناة الحرة (@alhurranews) May 30, 2019

وقال متحدث عسكري في بيان بثته قنوات تلفزيونية، منها التلفزيون الرسمي، إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العناصر المنفلتة في موقع الاعتصام.

المجلس العسكري: ميدان الاعتصام أصبح خطراً على السودان والثوار pic.twitter.com/W9VRUdYCz0 — الحدث (@AlHadath) May 30, 2019

وبحسب قناة "الحرة"، أوضح المجلس العسكري في السودان أن ميدان الاعتصام أصبح وكرا للجريمة، وغير آمن على الثوار أنفسهم ومهددا للأمن القومي. وتابع المجلس العسكري:

سنعمل على بالتنسيق مع القوات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الأحداث والتفلتات.

وكان اضراب عام قد انطلق في السودان، يوم الثلاثاء 28 مايو/حزيران، استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، احتجاجا على عدم إيفاء المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين، وتحوله إلى قيادة سياسية، وسط تحذيرات من قادته.