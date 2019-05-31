البيان الختامي للقمة الخليجية الطارئة يدين إطلاق صواريخ باليسيتية من قبل الحوثيين

أصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، البيان الختامي، لدورته الطارئة، التي عقدت في قصر الصفا بمكة المكرمة، أمس الخميس.

وأدان البيان الهجمات التي قامت بها الميلشيات الحوثية الإرهابية، باستخدام طائرات مسيرة مفخخة استهدفت محطتي ضخ نفط في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض.

وأكد على تضامن دول المجلس مع المملكة في مواجهة هذه التهديدات الإرهابية التي تهدف إلى إثارة الاضطرابات في المنطقة، وتأييد المجلس الأعلى ودعمه لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

كما أدان بيان الختامي للقمة الخليجية الطارئة، إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيات الحوثية والتي بلغ عددها أكثر من 225 صاروخا باتجاه المملكة، ومنها ما استهدف مكة المكرمة، وأكثر من 155 طائرة مسيرة بدون طيار.

واعتبر أن تعرض 4 سفن تجارية مدنية لعمليات تخريبية في المياه الاقليمية للإمارات، والتي طالت ناقلة نفط إماراتية وناقلتي نفط سعوديتين وأخرى نرويجية، "تطورا خطيرا يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.. وينعكس سلبا على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى استقرار أسواق البترول".

© AP Photo / Fethi Belaid بالفيديو... الملك سلمان يستقبل قادة الدول الخليجية والعربية في قصر الصفا في مكة

وأكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على "تضامنه مع الإمارات وتأييده ودعمه لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامةأراضيها،داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته لمنع مثل هذه الأعمال التخريبية".

واستضافت مدينة مكة المكرمة، مساء أمس الخميس 30 مايو / أيار، القمة العربية الطارئة التي دعا إليها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة.

ودعا الملك سلمان في 19 مايو/ أيار قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو/ أيار، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.