الحوثي يشكر العراق على رفضه للبيان الختامي للقمة العربية الطارئة بشأن إيران

شكر رئيس اللجنة الثورية العليا بجماعة "أنصار الله" الحوثيين، محمد علي الحوثي الرئيس العراقي برهم صالح، بعدما أبدت العراق اعتراضها على البيان الختامي للقمة العربية الطارئة بمكة، والتي أقيمت 30 مايو / أيار.

وقال الحوثي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "شكرا للعراق ولرئيس العراق، فقد كشف موقف العراق عمق العلاقة التاريخية بين اليمن والعراق".

وأضاف الحوثي، "الرئيس العراقي ونظامه لديه اعتزاز واستقلال واحترام لنفسه برفضه للاستهجان الذي مورس على الحاضرين لتأييد بيان أعد مسبقا".

شكرا للعراق ولرئيس العراق

فقدكشف موقف العراق عمق العلاقةالتاريخيةبين اليمن والعراق

وان الرئيس العراقي ونظامه لديه اعتزاز واستقلال واحترام لنفسه برفضه للاستهجان الذي مورس على الحاضرين لتأييدبيان اعدمسبقا

ايضا اثبت الموقف بان البيانات مكتوبةمسبقاللقمم

وهو مايؤكدان الاجتماعات شكلية — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) ٣١ مايو ٢٠١٩

كما ندد البيان الختامي باستمرار اطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية، ودعم إيران للميليشيات الحوثية، مانحا السعودية كل الحق في الدفاع عن أرضها".

وأعلن العراق رفضه واعتراضه على البيان الختامي لقمة مكة الطارئة، الذي ندد بسلوك إيران واعتداءاتها في المنطقة.

ودعا الملك سلمان في 19 مايو/ أيار قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو/ أيار، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.

ويأتي عقد القمتين بالتزامن مع انعقاد القمة الإسلامية، المقررة في 31 مايو/ أيار، في مكة أيضا.