الحوثي يشكر العراق على رفضه للبيان الختامي للقمة العربية الطارئة بشأن إيران

وقال الحوثي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "شكرا للعراق ولرئيس العراق، فقد كشف موقف العراق عمق العلاقة التاريخية بين اليمن والعراق".
وأضاف الحوثي، "الرئيس العراقي ونظامه لديه اعتزاز واستقلال واحترام لنفسه برفضه للاستهجان الذي مورس على الحاضرين لتأييد بيان أعد مسبقا".
شكرا للعراق ولرئيس العراق— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) ٣١ مايو ٢٠١٩
فقدكشف موقف العراق عمق العلاقةالتاريخيةبين اليمن والعراق
وان الرئيس العراقي ونظامه لديه اعتزاز واستقلال واحترام لنفسه برفضه للاستهجان الذي مورس على الحاضرين لتأييدبيان اعدمسبقا
ايضا اثبت الموقف بان البيانات مكتوبةمسبقاللقمم
وهو مايؤكدان الاجتماعات شكلية
كما ندد البيان الختامي باستمرار اطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية، ودعم إيران للميليشيات الحوثية، مانحا السعودية كل الحق في الدفاع عن أرضها".
ويأتي عقد القمتين بالتزامن مع انعقاد القمة الإسلامية، المقررة في 31 مايو/ أيار، في مكة أيضا.
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