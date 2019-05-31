العراق: تصريحات ترامب الأخيرة حول إيران خطوة في الاتجاه الصحيح

أعرب وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، عن تفاؤله من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة حول إيران، معتبراً أنها خطوة في "الاتجاه الصحيح لتهدئة الوضع في المنطقة".

القاهرة — سبوتنيك . جاء في بيان للخارجية العراقية اليوم، "إن موقف العراق واضح وصريح، من الأزمة الحاليّة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو التهدئة، ومنع نُشُوب حرب في منطقتنا".

وأضاف البيان، "يتطابق هذا الموقف مع التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي ترامب حول التهدئة في المنطقة، وعدم النية في شن أيّ حرب"، مشدداً "يعدّ العراق تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة مُهمة، ودقيقة، وخطوة في الاتجاه الصحيح لتهدئة الوضع بالمنطقة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم أمس أنه يريد التفاهم مع روسيا والصين والجميع وإيران، مضيفا "إيران لو أرادت التحدث فأنا جاهز"، لافتاً أنّ إيران أصبحت بلدا ضعيفا وتريد أن تعقد اتفاقا مع واشنطن، على حدّ قوله.