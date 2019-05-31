عضو في "الحزب الحاكم" بالمغرب: لن نرضخ للإملاءات بشأن "صفقة القرن"

قال عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" المغربي، إن زيارة جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، إلى المغرب، هدفها الترويج لما يسمى بـ"صفقة القرن".

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "حملة الترويج التي يقوم بها وطريقة العرض تختلف من دولة لأخرى، حسب المعطيات والآلية التي تتعامل بها الولايات المتحدة الأمريكية مع دول المنطقة للضغط من أجل تمرير الصفقة، التي لن تمر".

وتابع: "الموقف المغربي معلن ولا يمكن أن يتغير بضغوط أو عروض أو إملاءات من أي طرف، خاصة أن الصفقة رفضتها بعض الدول العربية بشكل واضح".

واستطرد "من غير المقبول تمرير أي خطوات خاصة بما يسمونه "صفقة القرن"، خاصة في ظل تمسك الشعب الفلسطيني بدولته وحقه، والتأكيد العربي على ذلك، وتأكيد الأردن وكذلك المغرب، الذي يساند وبقوة قيام الدولة الفلسطينية وعدم التنازل عن أي حق من حقوق الشعب".

واستقبل الملك محمد السادس، الأسبوع الماضي، في مدينة سلا، جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار جولة لعدد من البلدان العربية قبل انعقاد مؤتمر البحرين.

وبحث العاهل المغربي مع كوشنر تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب.

وبحسب موقع "هيسبريس" شملت المحادثات أيضا التطورات، التي تشهدها منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بحضور جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، والمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

تأتي تحركات مبعوث ترامب في وقت يستعد البيت الأبيض لطرح الجزء الأول من خطة الرئيس الأمريكي بخصوص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الشهر المقبل، حسب تصريحات سابقة لمسؤولين أمريكيين.