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18:34 31 مايو/ أيار 2019
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    دمشق تحيي يوم القدس بمسيرات حاشدة

    رفضا لصفقة القرن... دمشق تحيي يوم القدس بمسيرات حاشدة (فيديو وصور)

    © Sputnik .
    العالم العربي
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    انطلقت في العاصمة السورية دمشق مسيرة جماهيرية إحياء ليوم القدس العالمي شارك فيها آلاف المواطنين السوريين والفلسطينيين.

    تأتي المناسبة هذا العام في أوقات صعبة تمر بها المنطقة، في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات تقودها بعض القوى الإقليمية والدولية التي تسعى إلى تهميش قضية القدس وشطب حق عودة الشعب الفلسطيني ضمن ما يسمى "صفقة القرن"، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لـ "إسرائيل" وقراره الاعتراف بضم الجولان المحتل إلى إسرائيل.

    وأكد المشاركون في المسيرة التي شهدتها دمشق اليوم بمشاركة شعبية واسعة أن القدس هي العاصمة الأبدية والتاريخية لفلسطين وأن الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال مهما طال أمده.

    وندد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من مدخل سوق الحميدية وصولا إلى باحة الجامع الأموي الخارجية تحت عنوان "لا لصفقة القرن"، بقراري الرئيس الأمريكي حول القدس والجولان العربي السوري المحتل مؤكدين أن هذه القرارات لن تغير من الحقائق التاريخية والجغرافية بأن الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وأن القدس مدينة عربية كانت وستبقى عاصمة لفلسطين رغم كل محاولات إسرائيل وداعميها.

    دمشق تحيي يوم القدس بمسيرات حاشدة
    © Sputnik .
    دمشق تحيي "يوم القدس" بمسيرات حاشدة

    واستنكر المشاركون ممارسات القوات الإسرائيلية وعمليات التهويد الممنهجة التي تقوم بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينة القدس، معبرين عن تقديرهم لمواقف سوريا وقيادتها الداعمة للقضية الفلسطينية.

    دمشق تحيي يوم القدس بمسيرات حاشدة
    © Sputnik .
    دمشق تحيي "يوم القدس" بمسيرات حاشدة

    ولفت الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة " أحمد جبريل في كلمة له أمام الحشود المشاركة في المسيرة إلى خطورة المخطط الصهيوأمريكي في إطار "صفقة القرن" لتحشيد قوى عربية لمواجهة ايران التي تقف بقوة إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته مبينا أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشفت بكل وضوح نوايا امريكا تجاه قضايا الأمة العربية الأساسية وخاصة القضية الفلسطينية.

    دمشق تحيي يوم القدس بمسيرات حاشدة
    © Sputnik .
    دمشق تحيي "يوم القدس" بمسيرات حاشدة

    بدوره، أشار السفير الإيراني بدمشق جواد ترك آبادي إلى أهمية دور الشعب الفلسطيني المقاوم من خلال بقائه صامدا ومتمسكا بقضيته وحقوقه وهويته ومتجذرا بوطنه فلسطين حتى تحقيق النصر الكبير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها الأبدية القدس.

    دمشق تحيي يوم القدس بمسيرات حاشدة
    © Sputnik .
    دمشق تحيي "يوم القدس" بمسيرات حاشدة

    من جهته، بين مدير عام مؤسسة القدس الدولية الدكتور خلف المفتاح أن التفاعل الواسع مع يوم القدس والذي يشمل معظم دول العالم والمستمر طيلة أربعة عقود يدل على صواب الفكرة وملامستها للاماني ومشاعر وضمائر مئات الملايين من مسلمين ومسيحيين وغيرهم في فضاء الانسانية الرحب بأن القدس الوطن الروحي لكل اولئك بقدر ما هي أرض للشعب العربي الفلسطيني.

    وكان مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أكد في وقت سابق اليوم الجمعة أن القدس والجولان كانتا وستبقيان عربيتي الهوى والانتماء وأن كل الأراضي المحتلة والحقوق العربية لا تسقط بالتقادم وستعود إلى أصحابها طال الزمان أم قصر ولا يستطيع أيا كان التنازل أو التفريط بهذه الحقوق وأن كل المشاريع الأمريكية المتجددة بالتآمر على الأمة العربية بما فيها "صفقة القرن" أو غيرها لن يكون مآلها إلا الفشل أمام إرادة التحدي والصمود والإصرار على التمسك بالحقوق العربية في القدس والجولان.

    دمشق تحيي يوم القدس بمسيرات حاشدة
    © Sputnik .
    دمشق تحيي "يوم القدس" بمسيرات حاشدة

    وأكد المصدر "تضامن الجمهورية العربية السورية الكامل مع الشعب الفلسطيني الباسل وأهلنا الصامدين في الجولان السوري المحتل ودعمها اللامحدود في سبيل تحرير كل شبر من الأراضي العربية المحتلة وعودة الجولان إلى سورية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس".

    دمشق تحيي يوم القدس بمسيرات حاشدة
    © Sputnik .
    دمشق تحيي "يوم القدس" بمسيرات حاشدة

    ويتم إحياء يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان المبارك بجميع أنحاء العالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا لمحاولات تهويد المدينة المقدسة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وذلك بناء على المبادرة التي أطلقها قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام الراحل الخميني في عام 1979.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار صفقة القرن, فلسطين, سوريا
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