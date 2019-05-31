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20:09 31 مايو/ أيار 2019
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    سلاح الجو الليبي

    سلاح الجو الليبي يستهدف "مرتزقة تشاديين" في طرابلس

    © AFP 2019 / Abdullah Duma
    العالم العربي
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    نفذت طائرات سلاح الجو الليبي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، عدة غارات جوية استهدفت خلالها مرتزقة من دولة تشاد يقاتلون في صفوف قوات حكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس.

    بنغازي — سبوتنيك. قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن سلاح الجو الليبي قام بتنفيذ غارتين جويتين، مشيرا إلى أن الأولى استهدفت قوة من المرتزقة التشاديين التابعة للمليشياوي أسامة الجويلي، تم خلالها إصابة عدد كبير من الآليات وخسائر في الأرواح".

    قوات الجيش الليبي في طريقها إلى طرابلس
    © REUTERS / Ismail Zetouni
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    وأضاف "تم ضرب تجمع آخر في محور طريق المطار، وكانت الإصابة دقيقة وكانت هذه التجمعات تستعد لتنفيذ مهمات قتالية وتم القضاء عليها".

    وأكد المركز الإعلامي "هؤلاء المرتزقة يقاتلون مقابل المال، وأن قيمة كل فرد كانت 3000 دينار ليبي يوميا، وانخفض الآن إلى 1200 دينار ليبي فقط، ويقوم بدفعها المليشياوي أسامة الجويلي من خزينة الليبيين للدفاع عن تنظيم الإخوان الإرهابي، مع استمرار معاناة الليبيين أمام المصارف للحصول على بعض السيولة المالية".

    وبدأت المواجهات العنيفة، التي تشهدها الضواحي الجنوبية والشرقية للعاصمة طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة منذ أكثر من شهر، مخلفة 376 قتيلا على الأقل و1822 مصابا، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بنحو 38 ألفا و900، مشيرة إلى أن أكثر المدنيين يفرون من منازلهم.

    وتتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار ليبيا, معركة طرابلس, حكومة الوفاق, الجيش الليبي, خليفة حفتر, ليبيا
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