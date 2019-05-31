الملك سلمان يغرد قبل ساعات من القمة الإسلامية

غرد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قبل ساعات من بدء القمة الإسلامية في مكة المكرمة.

وقال الملك سلمان على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا".

نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) May 31, 2019

وأضاف أن الاجتماع يأتي لـ"تحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية".

وأكد الملك سلمان "سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية، كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا".

ودعا الملك سلمان في 19 مايو/ أيار قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو/ أيار، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.