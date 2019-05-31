نصر الله: ترامب فشل والملك سلمان يستغيث

وقال نصر الله خلال مهرجان "نحو القدس" الذي أقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت لإحياء يوم القدس العالمي، "ترامب لم يستطع حماية السعودية، وملكها يستغيث بالقمم الثلاث لحمايته".
#لبنان: السيد نصرالله: ترامب لم يستطع حماية السعودية وملكها يستغيث بالقمم الثلاث لحمايته— الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) ٣١ مايو ٢٠١٩
وكانت المنشآت النفطية السعودية تعرضت لهجمات بالطائرات المسيرة، كما تعرضت مكة المكرمة لهجمات بالصواريخ الباليستية، وفق ما أعلنت المملكة العربية السعودية.
وأضاف نصر الله، "المحاولات الأمريكية فشلت بالسيطرة على العراق وموقعه مختلف في المعادلة الإقليمية".
#لبنان: السيد نصرالله: على الذين دانوا حملة الطائرات على الأماكن النفطية مراجعة أخلاقهم لأنهم سكتوا عن ذبح اليمنيين— الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) ٣١ مايو ٢٠١٩
وأردف، " ترامب سينتظر طويلاً قبل أن يتلقى اتصالاً من إيران".
وعززت الولايات المتحدة حضورها العسكري في المنطقة عبر إرسال حاملة طائرات وإعلانها زيادة عديد قواتها بـ1500 جندي بعد الهجوم على ناقلات إماراتية كما وجهت الاتهام مباشرة إلى إيران.
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