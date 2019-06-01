"أحاديث جانبية"... كاميرات ترصد ما فعله محمد بن سلمان في القمة الإسلامية

على هامش القمة الإسلامية المنعقدة حاليا بمدينة مكة المكرمة في السعودية، رصدت الكاميرات لقاءات جانبية لولي العهد السعودي مع قادة وصلوا إلى القمة.

وظهر محمد بن سلمان في حديث مع أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، عند وصوله إلى قصر الصفا بمكة.

كما التقى محمد بن سلمان بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن.

ورصدت الكاميرات أيضا حديث باسم لولي العهد مع رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، والشيخ ناصر بن حمد.

ودعا الملك سلمان في 19 مايو/ أيار قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو/ أيار، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.

وغرد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قبل ساعات من بدء القمة الإسلامية في مكة المكرمة، وقال: "نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا".

وأضاف أن الاجتماع يأتي لـ"تحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية".

وأكد الملك سلمان "سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية، كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا".