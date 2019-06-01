"أحاديث جانبية"... كاميرات ترصد ما فعله محمد بن سلمان في القمة الإسلامية

وظهر محمد بن سلمان في حديث مع أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، عند وصوله إلى قصر الصفا بمكة.
🎥 #فيديو | #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان في حديث مع أمير #الكويت في قصر الصفا بـ #مكة.
#القمة_الإسلامية_بمكة
#قمم_مكة
https://t.co/W7w9f7O5oV pic.twitter.com/7m7SC8cgii
كما التقى محمد بن سلمان بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن.
🎥#فيديو | #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان في حديث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس #القمة_الإسلامية_بمكة#عكاظ #قمم_مكةhttps://t.co/W7w9f7O5oV pic.twitter.com/m0CxD8Fcus
ورصدت الكاميرات أيضا حديث باسم لولي العهد مع رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، والشيخ ناصر بن حمد.
🎥 #فيديو| #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان في حديث ودي مع رئيس وزراء لبنان والشيخ ناصر بن حمد.#القمة_الإسلامية_بمكة
#عكاظ #قمم_مكة https://t.co/W7w9f7O5oV pic.twitter.com/BgSULX2A49
ودعا الملك سلمان في 19 مايو/ أيار قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو/ أيار، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.
وغرد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قبل ساعات من بدء القمة الإسلامية في مكة المكرمة، وقال: "نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا".
وأضاف أن الاجتماع يأتي لـ"تحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية".
وأكد الملك سلمان "سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية، كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا".
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