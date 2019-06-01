"تواجه تهديدا خطيرا"... الملك سلمان يتحدث عن إيران في القمة الإسلامية

قال الملك سلمان بن عبد العزيز، في كلمته كرئيس للقمة الإسلامية المنعقدة في مدينة مكة المكرمة، إن النظام الإيراني "مستمر في تجاوز القوانين الدولية ولابد من اتخاذ موقف حازم ضده".

وتابع الملك سلمان أن الاعتداء على منشآت النفط لا يستهدف السعودية والإمارات فحسب بل العالم بأسره، وأن حركة الملاحة البحرية تواجه تهديدا خطيرا.

عاجل — الملك سلمان: ميليشيات إرهابية مدعومة من #إيران متورطة في الاعتداء على منشآت النفط وإمداداته



— حركة الملاحة البحرية تواجه تهديدا خطيرا#القمه_الاسلاميه_بمكهhttps://t.co/5NVuWMMZmZ pic.twitter.com/pnEaBhOoRX — جريدة النهارالكويتية (@naharkw) May 31, 2019

وأكد الملك سلمان وجوب "تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف ومواردهما المالية".

خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز مفتتحا #القمة_الإسلامية:

• فلسطين قضيتنا الأولى حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم

• تضافر الجهود لمواجهة الإرهاب ومموليه

• الاعتداء على منشآت النفط لا يستهدف السعودية والإمارات فحسب بل العالم بأسره. pic.twitter.com/6keGjmGQxj — الميدان نيوز (@almidankw) May 31, 2019

وحول القدس أكد الملك السعودي رفضه لأي "إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف".

وأوضح أن "فلسطين قضيتنا الأولى حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم".

وتعقد القمة الإسلامية في مكة المكرمة بدعوة من الملك سلمان أطلقها في 19 مايو/ أيار قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو/ أيار، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.