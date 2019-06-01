في آخر جمعة في رمضان... أمطار غزيرة تسقط على الكعبة

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في وقت سابق، الجمعة، تنبيهات متقدمة لمناطق مكة المكرمة من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وسحب رعدية.
تنبيه — #منطقة_مكة_المكرمة — #بحرة #جدة #خليص— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) ٣١ مايو ٢٠١٩
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#الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/9pFGrFtzMW
فيديو:— هاشتاق السعودية (@HashKSA) ٣١ مايو ٢٠١٩
في #ليلة_27.. صحن المطاف يمتلئ بالمعتمرين وزوار بيت الله الحرام.
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وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في المملكة، "إن بداية الإنذار في الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي، ونهايته في الحادية عشرة من مساء الجمعة.
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