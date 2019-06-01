في آخر جمعة في رمضان... أمطار غزيرة تسقط على الكعبة

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو توثق هطول أمطار داخل الحرم المكي، يوم الجمعة، حيث تعد الأخيرة في شهر رمضان.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في وقت سابق، الجمعة، تنبيهات متقدمة لمناطق مكة المكرمة من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وسحب رعدية.

وبدأت الأمطار بالهطول في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الكريم، حيث تحتل تلك الليلة مكانة خاصة في قلوب المسلمين للاعتقاد السائد بارتباطها بليلة القدر.



فيديو:



في #ليلة_27.. صحن المطاف يمتلئ بالمعتمرين وزوار بيت الله الحرام⁩.

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. pic.twitter.com/uBSB4MHUck — هاشتاق السعودية (@HashKSA) ٣١ مايو ٢٠١٩

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في المملكة، "إن بداية الإنذار في الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي، ونهايته في الحادية عشرة من مساء الجمعة.