"الاستقواء بالدعم الأجنبي"... السيسي يتحدث عن عمليات "الحوثي" ضد السعودية

أدان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عمليات جماعة "الحوثي" ضد المملكة، وقال إنهم يحاولون الاستقواء بالدعم الأجنبي.

وقال السيسي خلال كلمته أمام القمة الإسلامية المنعقدة في مكة المكرمة، إنه "يجب مكافحة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية ضد العرب والمسلمين".

وتابع:"لن ندخر جهداً لدعم وتعزيز عمل منظمة التعاون الإسلامي".

وأوضح السيسي أنه "لم يعد مقبولا السكوت على خطاب التمييز والكراهية ضد المسلمين".

كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في #القمة_الإسلامية_بمكة pic.twitter.com/Gg0diJo82H — روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 31, 2019

وأضاف أن "ظاهرة الإرهاب وما يواكبها من تطرف على رأس تحدياتنا".

وحول القضية الفلسطينية أكد السيسي على التمسك "بحلٍ شامل للقضية الفلسطينية ومنع المتاجرة بحقوق الفلسطينيين".