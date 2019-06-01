اليمن... الجيش يسيطر على مواقع استراتيجية شمال الضالع

حقق الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء الجمعة، تقدما في مواجهات مع جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الضالع وسط اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لـ "سبوتنيك" بأن الجيش سيطر على مواقع استراتيجية في قرية هجار شمال مديرية قعطبة شمال الضالع، ووصلت قواته إلى مشارف قرية شليل بالمديرية ذاتها، عقب مواجهات أوقعت قتلى وجرحى من "أنصار الله".

وأضاف أن قوات الجيش توغلت في مدينة الفاخر شمال الضالع، وسط مقاومة عنيفة من "أنصار الله".

في سياق آخر، سقط قتيلان وأصيب 5 آخرون بقصف مدفعي تتهم "أنصار الله" بتنفيذه على قريتي شخب والقفلة غرب مديرية قعطبة شمال الضالع، في حين قُتلت امرأة وسط قرية لكمة الدوكي في حجر غرب قعطبة برصاص قناص.

وكان الجيش اليمني أعلن، الجمعة، استكمال السيطرة على تلال ومرتفعات منطقة شخب غرب مديرية قعطبة، والسيطرة على مناطق الريبي وحبيل وباب غلق والدوير والميدان في منطقة الفاخر بذات المديرية.