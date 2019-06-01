فيديو يثير جدلا واسعا... هل حقا صدر هذا الفعل من وفد قطر في قمة مكة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر انسحاب الوفد القطري خلال القمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي والتي أطلق عليها اسم "قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل".

ودشن مستخدمو مواقع التواصل وسمين هما "انسحاب قطر من قمه مكه" و"انسحاب قطر من القمة الإسلامية"، وضمنوهما فيديو للحظة خروج عدد من الأشخاص بملابس رسمية خلال كلمة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني.

غادر الوفد القطري #القمه_الاسلاميه_بمكه بعد مغادرة الوفد التركي مباشرة.!



سيكتب التاريخ بأن #قطر سجلت رقما قياسيا في هروب وفودها من قمم العرب والمسلمين وأنها دولة انتهكت سيادتها بأيديها وقدمت مصالح #تركيا و #إيران على مصالحها!#انسحاب_الوفد_القطري pic.twitter.com/H0nAEeaS0z — يحيى التليدي (@YahyaSAltaleedi) June 1, 2019

وقال نشطاء إن هؤلاء الخارجين هم أعضاء الوفد القطري، وهو الأمر الذي لم يصدر به إعلان رسمي أو تصريح من قبل السلطات القطرية أو من قبل القائمين على القمة الإسلامية.

ويذكر أن رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، ترأس وفد بلاده إلى القمم الثلاث التي استضافتها السعودية، وهي المشاركة التي أكد أهميتها وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إذ قال في تغريدة له، الجمعة: " تأتي مشاركة دولة قطر في القمم الثلاث المنعقدة في مكة المكرمة انطلاقاً من دعمها للعمل العربي الإسلامي المشترك وحرصها على أمن واستقرار المنطقة".

ولفت الوزير القطري في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إلى أن "التحديات العديدة في المنطقة تتطلب تعزيز مفهوم الحوار والتعاون للحفاظ على الأمن الإقليمي".

وكان وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، قد اعتبر مشاركة قطر حدثا عاديا ليس استثنائيا، عندما سئل عما إذا كان هذا الحضور الرفيع قد يسهم في بداية حل الأزمة الخليجية.

اختار وفد #قطر الإنسحاب أثناء كلمة ملك #الأردن وهي الدولة المشهودة مواقفها مع نظام #الدوحة ، صورة حقيقية للؤم هذا النظام وإنحطاطه#انسحاب_قطر_من_قمة_مكة pic.twitter.com/tggO0ISQlK — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) May 31, 2019

وقال العساف، خلال مؤتمر صحفي عقده في مكة المكرمة اليوم الجمعة: "قطر شاركت في القمم السابقة… موقف المملكة وكذلك بقية الدول الأربع هو البحث عن حل لمسببات الأزمة بين هذه الدول وقطر، وسيكون هناك حل إن شاء الله إذا عادت قطر إلى طريق الصواب".

وناشد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، دول مجلس التعاون الخليجي، أن تحقق آمال وتطلعات أبنائها، وتتجاوز ما يعكر صفوها، وتضع حدا للخلاف الذي عصف بها وأضر بمصالحها وصدع وحدة موقفها.

وقال الأمير في كلمة ألقاها مساء الخميس أمام القمة الاستثنائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية "أناشدكم من هذا المكان الطاهر أن نحقق آمال وتطلعات أبنائنا وأستحلفكم بالله بتجاوز ما يعكر صفونا بأمور ليس لها أن تثنينا عن أن نضع مصالح دولنا ومستقبل شعوبنا نصب أعيننا لنعيد الوحدة لصفوفنا".

وحضر رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني إلى السعودية تلبية لدعوة الملك السعودي سلمن بن عبد العزيز الذي دعا إلى عقد قمتين طارئتين السعودية لبحث أمن المنطقة، ليصبح أرفع مسؤول قطري يزور المملكة خلال الأزمة الدبلوماسية.

وفي 5 يونيو/ حزيران من العام 2017 فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر بسبب مزاعم بأن الدوحة تدعم الإرهاب، وهو اتهام تنفيه قطر.