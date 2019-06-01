بالفيديو... مسيرات مؤيدة للحكم العسكري في العاصمة السودانية

نظم مئات الأشخاص، مسيرات داعمة للمجلس العسكري الانتقالي في السودان في الخرطوم، حاملين صورا لأعضاء المجلس.

وهتف المشاركون في المسيرات التي انطلقت أمس الجمعة، وغالبيتهم شباب في وسط الخرطوم "مئة بالمئة (حكم) عسكري"، "قوات الدعم السريع تمثلني"، "يا برهان فوضناك"، حميدتي يمثلني"، وفقا لصحيفة المشهد.

وحمل بعض المشاركين لافتات عليها صور رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي".

ويحكم المجلس العسكري السودان منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه.

وردّد كثير من المشاركين في المسيرة الداعمة للمجلس العسكري هتافات دينية مؤيدة للشريعة ومناهضة للعلمانية.

وهتف بعضهم فيما كانوا ينضمون لآخرين أمام المنصة "حرية، سلام، عدالة، الشريعة خيار الشعب".

وأعرب أحد المؤيّدين للمجلس العسكري عن أمله في تضمين الشريعة الإسلامية في الخريطة السياسية للبلاد.

ومنذ السادس من أبريل/نيسان الماضي، يعتصم آلاف المتظاهرين أمام مقرّ القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم.

وبعد أن طالب المتظاهرون الجيش بالدعم ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، يريدون حاليا رحيل أعضاء المجلس الذين تسلموا الحكم بعد إطاحة البشير، وتسليم السلطة للمدنيين.

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقادة الاحتجاجات لاستئناف المباحثات والتوصل سريعا لاتفاق لتسليم السلطة لحكومة يقودها مدنيون.