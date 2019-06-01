أبو ردينة: القمتان العربية والإسلامية تصدتا لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية

رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، بقرارات القمتين العربية والإسلامية في مكة المكرمة، مشددة على أنها انتصرت للموقف الفلسطيني الرافض لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، "تبني الأمتين العربية والإسلامية للموقف الفلسطيني، وجه رسالة شديدة الوضوح للإدارة الأمريكية ولإسرائيل أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل هو عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ورفض أي صفقة لا تنسجم مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".

وتابع أبو ردينة "يجب أن يفهم الجميع أن السلام طريقه واضح وعنوانه القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني وليس عبر صفقات وهمية أو مشاريع اقتصادية لا تساوي الحبر الذي تكتب به"، وذلك بحسب وكالة "وفا".

وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية على أن القيادة الفلسطينية لم تفوض أحدا للتحدث نيابة عنها أو باسم الشعب الفلسطيني، ولن تقبل بأي مؤتمرات أو صفقات هدفها النيل من حقوق شعبنا غير القابلة للمساومة.